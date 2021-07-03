داعش ينهي "نزهة الصيد" بمذبحة مروّعة غربي الأنبار

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر أمنية السبت أن عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوماً على عدد من صيادي الأسماك مما أسفر عن سقوط ضحايا غربي الأنبار.

وشن مسلحو داعش هجومهم بالأسلحة الخفيفة قرب سد حديثة الإستراتيجي الواقع في المدينة التي تحمل الاسم نفسه إلى الغرب من الأنبار.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24 إن أربعة صيادين قتلوا في الهجوم، الذي نفذ في وقت متأخر من الليل، بعد إطلاق النار عليهم من قبل عناصر داعش، وأشار إلى أن المهاجمين حاصروا الصيادين.

وذكرت مصادر أخرى أن الهجوم خلّف خمسة مصابين على الأقل في منطقة الزركة ضمن قرية السكران.

وقال قائممقام قضاء حديثة مبروك الجغيفي إن بعض المصابين في حالة حرجة وهم ما زالوا يرقدون في المستشفى العام لإسعافهم.

وسبق أن حذر مسؤولون من أن نشاط تنظيم داعش آخذ في التنامي في مناطق عديدة بمحافظات صلاح الدين وكركوك والأنبار ونينوى.

وشن تنظيم داعش عمليات خطف وإعدامات وهجمات متفرقة في مناطق عديدة من العراق على الرغم من إعلان النصر عليه أواخر عام 2017.