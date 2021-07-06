الحكومة العراقية تحسم موعد إجراء الانتخابات المبكرة

أربيل (كوردستان 24)- حسمت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء الجدل بشأن تأجيل الانتخابات المبكرة، مؤكدة على إجرائها في موعدها المحدد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الحكومة حسن ناظم، أشار فيه الى أن "الحكومة حددت اجراء الانتخابات في 10 تشرين الاول ولا تنازل عن الموعد المحدد".

واضاف أن "مجلس الوزراء استضاف مجلس المفوضين في جلسات سابقة واتخذ أربعة قرارات خاصة بالانتخابات".

وتابع "من اوليات الحكومة الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها المحدد".