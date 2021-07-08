إنجلترا تهزم منتخب الدانمارك وتصعد لنهائي يورو 2020

أربيل (كوردستان 24)- فاز المنتخب الإنجليزي على المنتخب الدانماركي، ليتأهل بذلك الى المباراة النهائية من بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، حيث سيواجه نظيره الإيطالي يوم الأحد القادم.

والمباراة التي جرت يوم أمس الاربعاء على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، تم تمديدها لشوطين إضافيين بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل هدفا لهدف.

واهتز ملعب ويمبلي من صخب احتفالات الجماهير الإنجليزية المتعطشة للبطولات الدولية الغائبة عن منتخبها منذ تتويجه بلقبه الكبير الوحيد وهو كأس العالم عام 1966.

يذكر أن إنجلترا لم تفز أو حتى تتأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا على مر تاريخها، وكان المركز الثالث أفضل إنجازاتها في نسخة 1968، بينما خسرت في نصف نهائي البطولة عام 1996.

وفي المقابل، توجت الدانمارك في المرة الوحيدة التي تأهلت فيها للمباراة النهائية في يورو 1992.