سیاسة

مسرور بارزاني والجربا يبحثان الأزمة السورية ويؤكدان على أهمية حلها بعدالة

أكد الجانبان على أهمية حل الأزمة السورية بصورة عادلة وبما يخدم مصالح مختلف المكونات السورية
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مسرور بارزاني وأحمد الجربا - تصوير: KRG
مسرور بارزاني وأحمد الجربا - تصوير: KRG
کوردستان مسرور بارزاني أحمد الجربا كوردستان سوريا روجافا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 10 تموز (يوليو) 2021، رئيس جبهة السلام والحرية أحمد الجربا.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في سوريا والمنطقة عموماً، كما تمت مناقشة جهود المجتمع الدولي في سبيل حل القضية السورية، بالإضافة إلى بحث العلاقات بين القوى السياسية الكوردستانية السورية والمعارضة السورية.

وأكد الجانبان على أهمية حل الأزمة السورية بصورة عادلة وبما يخدم مصالح مختلف المكونات السورية، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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