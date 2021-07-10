مسرور بارزاني والخنجر يبحثان "انتخابات تشرين" ويشددان على نزاهتها

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 10 تموز (يوليو) 2021، أمين عام المشروع العربي رئيس تحالف (عزم) خميس الخنجر.

وجرى في اللقاء، التباحث حول الوضع السياسي والأمني العام في العراق، كما تمت مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وأهمية حل القضايا العالقة على أساس الدستور.

وفي جانب آخر من اللقاء، تناول الجانبان الانتخابات التشريعية المقبلة، وتم التشديد على ضرورة تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق المكونات العراقية وتطلعاتها كافة.