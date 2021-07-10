سیاسة

مسرور بارزاني والخنجر يبحثان "انتخابات تشرين" ويشددان على نزاهتها

تناول الجانبان الانتخابات التشريعية المقبلة، وتم التشديد على ضرورة تحقيق انتخابات حرة ونزيهة
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني وخميس الخنجر - تصوير: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني وخميس الخنجر - تصوير: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان انتخابات تشرين مسرور بارزاني خميس الخنجر كوردستان إقليم كوردستان الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 10 تموز (يوليو) 2021، أمين عام المشروع العربي رئيس تحالف (عزم) خميس الخنجر.

وجرى في اللقاء، التباحث حول الوضع السياسي والأمني العام في العراق، كما تمت مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وأهمية حل القضايا العالقة على أساس الدستور.

وفي جانب آخر من اللقاء، تناول الجانبان الانتخابات التشريعية المقبلة، وتم التشديد على ضرورة تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق المكونات العراقية وتطلعاتها كافة.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني والجربا يبحثان الأزمة السورية ويؤكدان على أهمية حلها بعدالة
  4 ساعات
کوردستان

التحالف ملقياً باللائمة على "الميليشيات": داعش أعاد تنظيم صفوفه بديالى
  4 ساعات
کوردستان

ديف وليامز يردّ على توقعات باحتمالية تكرار سيناريو أفغانستان في العراق
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات