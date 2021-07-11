القنصل الأمريكي في أربيل: إقليم كوردستان حليف إستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 11 تموز (يوليو) 2021، القنصل العام الأمريكي الجديد في أربيل روبرت بالادينو.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي السابق روب وولر، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام الأمريكي الجديد، وأبدى استعداد حكومة إقليم كوردستان لأي تعاون وتنسيق، ووجّه شكره للقنصل العام السابق، وتمنى له التوفيق في مهامه القادمة.

وأكد القنصل العام الأمريكي الجديد في أربيل أن إقليم كوردستان حليف إستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة وأن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان، ولا سيما قوات البيشمركة، وقال: "نعمل على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في إقليم كوردستان".

وتناول الجانبان في اللقاء، العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والانتخابات التشريعية العراقية المقبلة، فضلاً عن الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وأهمية المشاركة الفعّالة لإقليم كوردستان في هذا الحوار.