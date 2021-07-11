موجة حر تضرب كوردستان.. والعراق يترقب قيظاً يستغرق 13 يوماً

أربيل (كوردستان 24)- يواجه إقليم كوردستان والمناطق المحيطة به موجة حر ابتداء من يوم غد الاثنين مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية.

وقال المدير العام للأنواء الجوية فاضل إبراهيم لكوردستان 24، إن ارتفاع درجات الحرارة سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين ويستمر عدة أيام.

وسجلت مدن إقليم كوردستان درجات حرارة بمعدل 43 درجة مئوية.

وأضاف إبراهيم أن درجات الحرارة سترتفع درجتين إضافتين في عدد من المناطق، لكنها ستصل إلى 50 مئوية في منطقة كرميان الواقعة على الحدود مع إيران.

إلى ذلك، قال المتنبئ الجوي صادق عطية إن "العراق مقبل على أيام جمرة القيظ حسب المسمى الشعبي، وتبدأ منتصف شهر تموز من كل عام.

وأضاف أن الموجة ستستمر 13 يوماً، وهي مدة تتميز بتسجيلها اعلى درجات حرارة خلال موسم الصيف من كل عام، وتمتاز بسكون الرياح في اغلب الفترات.

و"جمرة القيظ" ظاهرة موسمية تشهدها الأجواء المناخية في العراق ومناطق أخرى مثل الكويت وشمال السعودية، وهي المناطق الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة في العالم.

وخلال الموجة تصل درجات الحرارة إلى مستويات 50 درجة مئوية أو أعلى في الظل و60-70 مئوية للمواد تحت أشعة الشمس في مدن الجنوب والوسط.