اقتصاد

أربيل تعلن عن اجراءات جديدة بخصوص استقبال السياح خلال عيد الاضحى

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المديرية العامة للسياحة في أربيل، اليوم الأربعاء عن حزمة اجراءات جديدة، لتأمين استقبال السياح من المناطق العراقية المختلفة، خلال عطلة عيد الاضحى.

وذكر بيان للمديرية انه تم إقرار تشكيل عدة لجان لمتابعة احتياجات السواح في المناطق السياحية، وللتأكد من تقديم الخدمات لهم بشكل مناسب، خلال ايام العيد، كما سيتم تشكيل لجان لتأمين مستلزمات السواح في السيطرات الأمنية وتأمين مياه الشرب لهم.

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وسيتم توزيع أرقام هواتف على السياح، ليتم الاتصال في حال حدوث اي طارئ، كما سيتم التأكيد على وجوب نظافة الحمامات والمرافق العامة في السيطرات والحواجز الامنية.

من جهة أخرى سيتم تشكيل لجان مختصة لمتابعة اي حوادث طارئة وكذلك تأمين غواصين في المناطق السياحية، والتأكد من وضع لوحات اسمية لتقوم بالإدلال على المناطق السياحية في المحافظة.

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وذكر البيان ان كافة المناطق السياحية ملزمة بفتح ابوابها للسياح خلال أيام العيد، مشيرا الى أنه ستتشكل لجان تقوم بمحاسبة أصحاب المطاعم والمقاهي والمناطق السياحية التي تغلق ابوابها في وجه الوافدين، كما سيتم التأكيد على الالتزام بالاسعار المحددة وستتم معاقبة كل مخالف.

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