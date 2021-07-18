سیاسة

الإدارة الذاتية تعتقل اعضاء في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا

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سوریا الحزب الديمقراطي الكوردستاني اعتقال الإدارة الذاتية حزب الاتحاد الديمقراطي

أربيل (كوردستان 24)- قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا، ان سلطات الإدارة الذاتية اقدمت يوم أمس السبت، على اعتقال أعضاء للحزب، مشيرا الى أنه تم اقتيادهم الى جهة مجهولة.

وبحسب بيان للحزب فإنه تم اعتقال كلا من عزالدين زين العابدين محمود ( عزالدين ملا ) و محمد صالح أحمد شلال من جل آغا و محمد دحام أيو.

ولاحقا تم اعتقال الإعلامي برزان لياني من قبل الجهة نفسها.

وذكر البيان انه تم اقتياد هؤلاء الاشخاص الى جهة مجهولة.

وفي وقت سابق توفي أمين عيسى العلي في سجون الإدارة الذاتية واتهمت عائلته سلطات الإدارة بتعذيب ابنهم حتى الموت فيما نفت الإدارة.

ولم يتسن لكوردستان 24 التواصل مع المسؤولين في الإدارة للتعليق على الاعتقالات.

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