برلمان كوردستان يوجّه رسالتي شكر لبرلماني هولندا وبلجيكا

أربيل (كوردستان 24)- وجهت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، رسالتي شكر إلى برلماني هولندا وبلجيكا بعد اعترافهما بالجرائم التي ارتكبها داعش بحق الإيزيديين على أنها جرائم إبادة جماعية.

وذكر برلمان كوردستان في بيان "بهدف إبداء الشكر والتقدير للموقف الإنساني لمجلسي النواب الهولندي والبلجيكي في المصادقة على قرار التعريف بالجرائم التي ارتكبها إرهابيو داعش بحق الكورد الإيزيديين على أنها جرائم إبادة جماعية وجهت د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان رسالة شكر وتقدير لموقف الدولتين الصديقتين للشعب الكوردي إلى السيدة فيرا بير كامب رئيس مجلس النواب الهولندي والسيدة إيليان تيليكوس رئيس مجلس النواب البلجيكي".

وأضاف البيان "وقد أعربت د. ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان باسم برلمان كوردستان عن شكرها وتقديرها لمجلس النواب الهولندي الذي عرف رسميا في 6 تموز جرائم داعش على أنها جرائم إبادة جماعية، كما وجهت في الوقت نفسه كتاب شكر وتقدير إلى السيدة إيليان تيليكوس رئيسة مجلس النواب البلجيكي لمصادقة المجلس في 15 تموز على قرار التعريف بجرائم داعش كونها جرائم إبادة جماعية".

وجاء في البيان "وتمنت د. ريواز فائق أن تؤدي المصادقة على قرار المجلسين إلى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، وتعويض متضرري هذه الإبادة الجماعية، وإعادة إعمار مناطقهم، وتكون عبرة لمرتكبي هذه الجرائم، وعدم تكرارها مرة أخرى".

وأعربت فائق في نهاية رسالتها عن أملها بأن "تؤدي هذه الخطوة المباركة إلى نسج علاقات متينة نحو مزيد من التقارب بين برلمان كوردستان ومجلسي النواب في كل من هولندا وبلجيكا".