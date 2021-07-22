سیاسة

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في محافظة حمص السورية

author_image سوار أحمد
انفجار في محافظة إدلب. سوريا في 14 تموز/يوليو 2020 - الصورة لفرانس 24
انفجار في محافظة إدلب. سوريا في 14 تموز/يوليو 2020 - الصورة لفرانس 24
سوریا سوريا قصف اسرائيلي الدفاعات السورية محافظة حمص

أربيل (كوردستان 24)- قال الإعلام الرسمي السوري أن قوات الدفاع الجوي تصدت فجر الخميس لصواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في منطقة القصير بمحافظة حمص في وسط البلاد.

 وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الضربات الإسرائيلية طالت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة مطار الضبعة العسكري والقصير" وأسفرت عن تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر. ويعتبر هذا هو القصف الإسرائيلي الثاني على سوريا خلال هذا أسبوع، بعدما قتل الاثنين خمسة مقاتلين موالين لإيران بشمال محافظة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم الخميس عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر الخميس لصواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في منطقة القصير في محافظة حمص في وسط البلاد، في ثاني قصف جوي إسرائيلي على سوريا هذا الأسبوع.

وأكد المصدر العسكري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص" الغربي.

وأضاف "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات".

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنه قصف خلال العام 2020 حوالى 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وفق ما أفادت "فرانس 24".

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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