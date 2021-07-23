شاب كوردي "يرد الجميل" ويتطوع للمساعدة في كارثة ألمانيا

أربيل (كوردستان 24)- تطوع الشاب الكوردي زانا للمساعدة في إزالة آثار الدمار الذي لحق بالكثير من المناطق الألمانية جراء الفيضانات التي عصفت بالبلاد واسفرت عن وقوع العشرات من الضحايا ومئات المفقودين.

ويقوم زانا بتوزيع الأطعمة والمشروبات على سكان قرية أيرلوف في ولاية آيفل الألمانية، والتي تضررت بشكل كبير بعدما تدمرت العديد من المنازل جراء الأمطار الغزيرة التي أحدثت دمارا كبيرا بالمنطقة.

ويقول زانا لكوردستان 24 ان "ما اقوم به هو جزء من رد الجميل للألمان الذي احتضنونا في بلادهم وقدموا لنا الأمان والحياة الكريمة".

ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وفُقد الآلاف في اسوء كارثة تشهدها البلاد منذ سنين.