اقتصاد

غازبروم الروسية تعلن زيادة انتاجها في حقول اقليم كوردستان

author_image آريان ابراهيم شوكت
غازبروم الروسية تعلن زيادة انتاجها في حقول اقليم كوردستان
غازبروم الروسية تعلن زيادة انتاجها في حقول اقليم كوردستان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة غازبروم نفط الروسية الذراع النفطية لعملاق الغاز الروسي غازبروم أنها زادت إنتاجها في حقل سرقلة في  اقليم كوردستان  ليصل إلى نحو 30 ألف برميل يوميا.

وأوضحت الشركة ان الارتفاع الحاصل جاء بعد أن أنهت الشركة في أبريل الماضي حفر بئر إنتاج رابعة ستساعد في الحفاظ على مستويات الإنتاج مستقرة.

وتشارك غازبروم نفط في تنفيذ أربعة مشاريع في العراق ثلاثة منها في إقليم كوردستان وهي حقول شاكال وحلبجة وكرميان. وتمتلك الشركة الروسية حوالي 40 في المئة في امتياز كرميان الواقع في حقل سرقلة و80 في المئة في امتيازي حلبجة وشاكال.

وشهد إنتاج غازبروم نفط العام الماضي أكثر من 1.2 مليون طن في سرقلة، وذلك من أصل 9.3 مليون برميل كما أنها أنتجت خمسة ملايين طن من الحقل منذ بدء العمل هناك قبل عشر سنوات.

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