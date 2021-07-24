المسؤول الامني لـ"كتائب حزب الله" يهدد القوات الأمريكية

(كوردستان 24)- توعدت "كتائب حزب الله" التابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي بتصعيد عملياتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

وقال المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري في بيان أصدره اليوم السبت 24 تموز(يوليو) 2021 عبر "تويتر"، في إشارة إلى مفاوضات بغداد وواشنطن حول سحب القوات الأمريكية إن "التفجير الإجرامي الأخير" الذي ضرب مدينة الصدر يوم 19 يوليو وقتل 35 شخصا على الأقل، "لن ينجح بصناعة مبرر للإبقاء على قوات الاحتلال".

مضيفا "إذا لم يعلن العدو صراحة سحب قواته ويتم التأكد بعدها ميدانيا من خلال لجان برلمانية وطنية وأمنية كفوء، ستواصل المقاومة تصعيد عملياتها على كل مواقعه حتى خروج آخر جندي ولن يحميه حينها أحد من نيران المقاومة".

وتعتبر "كتائب حزب الله" المدعومة إيرانيا من الفصائل الأكثر عداوة للقوات الأمريكية في العراق وسبق أن تعرضت لضربات جوية عديدة من قبل الولايات المتحدة، التي قالت إن هذه العمليات جاءت ردا على استهداف عسكرييها.