سیاسة

بأعلى حصيلة.. كورونا يتوحش في كوردستان والصحة تحذر من كارثة

وصل وزير الصحة في وقت سابق من اليوم إلى دهوك للإشراف على تخصيص مستشفى آخر خاص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا
author_image Kurdistan24 اربیل
جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي
کوردستان إقليم كوردستان فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي الاثنين تسجيل أعلى حصيلة بعدد إصابات كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم الإقليم.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده في دهوك، إن المختبرات سجلت خلال يوم واحد 3559 إصابة جديدة بفيروس كورونا في معظم المحافظات.

وأشار إلى أن دهوك تصدرت الحصيلة الثقيلة بـ1564 إصابة، ولفت كذلك إلى أن الوضع الوبائي في المحافظة بات "خطيراً للغاية".

ووصل وزير الصحة في وقت سابق من اليوم إلى دهوك للإشراف على تخصيص مستشفى آخر خاص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وقال البرزنجي إن الحصيلة الجديدة بدأت تنتقل بالإقليم "من المؤشر البرتقالي الغامق إلى الأحمر"، مبيناً أن 13 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحذر الوزير من وقوع كارثة وحث المواطنين على الالتزام بالإرشادات الصحية ومنها ارتداء الكمامات والتباعد البدني وضرورة تلقي اللقاحات.

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

كورونا يفتك بدهوك ويصيب 1500 شخص خلال 24 ساعة فقط
  4 ساعات
العراق

بتنسيق مع أربيل.. العراق يعلن إحباط هجمات أخرى خلال العيد في بغداد
  5 ساعات
کوردستان

هولندا وكوردستان.. اتفاق زراعي لـ"خضار أفضل من أرض خصبة"
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف