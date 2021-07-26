بأعلى حصيلة.. كورونا يتوحش في كوردستان والصحة تحذر من كارثة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي الاثنين تسجيل أعلى حصيلة بعدد إصابات كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم الإقليم.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده في دهوك، إن المختبرات سجلت خلال يوم واحد 3559 إصابة جديدة بفيروس كورونا في معظم المحافظات.

وأشار إلى أن دهوك تصدرت الحصيلة الثقيلة بـ1564 إصابة، ولفت كذلك إلى أن الوضع الوبائي في المحافظة بات "خطيراً للغاية".

ووصل وزير الصحة في وقت سابق من اليوم إلى دهوك للإشراف على تخصيص مستشفى آخر خاص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وقال البرزنجي إن الحصيلة الجديدة بدأت تنتقل بالإقليم "من المؤشر البرتقالي الغامق إلى الأحمر"، مبيناً أن 13 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحذر الوزير من وقوع كارثة وحث المواطنين على الالتزام بالإرشادات الصحية ومنها ارتداء الكمامات والتباعد البدني وضرورة تلقي اللقاحات.