سیاسة

مسؤول: التحالف الدولي يسلّح لواءين مشتركين بين البيشمركة والجيش

تطرق حريري إلى نتائج الحوار الإستراتيجي التي أعلنت أمس، وقال إن مصالح إقليم كوردستان "محفوظة" في الاتفاق العراقي – الأمريكي
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس وفد إقليم كوردستان ضمن الحوار الإستراتيجي بين العراق وأمريكا فوزي حريري
رئيس وفد إقليم كوردستان ضمن الحوار الإستراتيجي بين العراق وأمريكا فوزي حريري
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أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول كبير في إقليم كوردستان الثلاثاء إن التحالف الدولي سيبدأ بتسليح لواءين مشتركين يجري تشكيلهما بين البيشمركة والجيش العراقي.

وسبق أن أجرت وزارة البيشمركة محادثات مكثفة مع بغداد حول تسليح لواءين مشتركين من قواتها مع الجيش لنشرهما في المناطق المتنازع عليها أو محيطها. اقرأ المزيد.

ودعا إقليم كوردستان مراراً إلى إنشاء قوات مشتركة من البيشمركة والجيش لتأمين المناطق المتنازع عليها من التهديدات التي يشكلها داعش.

وقال رئيس وفد إقليم كوردستان ضمن الحوار الإستراتيجي بين العراق وأمريكا فوزي حريري لكوردستان 24، إن التحالف الدولي سيقوم بتسليح اللواءين المشتركين اللذين يجري إنشاؤهما.

ولم يذكر المسؤول أي توقيتات زمنية أو تفاصيل محددة حول طبيعة الأسلحة.

وتطرق حريري إلى نتائج الحوار الإستراتيجي التي أعلنت أمس، وقال إن مصالح إقليم كوردستان "محفوظة" في الاتفاق العراقي – الأمريكي.

وقال المسؤول، الذي يشغل منصب رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، إن الاتفاق بمثابة "بداية جيدة" في العلاقات بين العراق وأمريكا.

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