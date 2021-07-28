محافظ دهوك: الكمامة اجبارية لكل شخص

أربيل (كوردستان24)- لغرض الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى صرح اليوم الاربعاء 28 تموز (يوليو) 2021 محافظ دهوك علي تتر في مؤتمر صحفي ان ارتداء الكمامة سيكون الزاميا لكل شخص وبعكسه لاتستطيع الدوائر والمراكز الصحية الحفاظ على ارواح المواطنين.

وتابع محافظ دهوك" وضع الكمامة الزامي لكل شخص سواء أخذ اللقاح ام لا وكل شخص او مكان لايلتزم بالتعليمات الصحية يتعرض الى الاجراءات القانونية"مضيفا" اذا لم يلتزم المواطنون باجراءات الوقاية الصحية سيزداد أعداد المصابين بالفيرويس بشكل كبيرولاتستطيع المستشفيات استقبال هذا الكم الهائل من المرضى وآنذاك نكون أمام كارثة انسانية لذا على المواطنين الالتزام بالتعليمات لحماية انفسهم من هذا الوباء.

وتجدر الاشارة انه يوم امس الثلاثاء تصدرت محافظة دهوك بقية مدن اقليم كوردستان في أعداد الاصابات بفيروس كورونا.