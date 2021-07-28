بينها "أحرار الشرقية".. واشنطن تعاقب أفرادا وكيانات سورية

أربيل (كوردستان 24)- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة هي الأولى بعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شملت 8 أفراد و10 كيانات سورية، بينها فصيل أحرار الشرقية المدعوم من قبل تركيا.

وأدرجت واشنطن الأسماء والكيانات الجديدة على القائمة السوداء في إطار إجراءات منفصلة تم اتخاذها لمكافحة الإرهاب، وأخرى متعلقة بسوريا.

وشملت القائمة العميد "آصف الدكر"، رئيس فرع المخابرات العسكريّة السوريّة (فرع 293)، والعميد "أحمد الديب"، ضابط في مديريّة المخابرات العامة، واللواء "مالك علي حبيب" والعميد "وفيق ناصر" في مديريّة المخابرات العسكريّة، إضافةً إلى شخصياتٍ أخرى.

كما شملت القائمة ثلاث قيادييّن من فصيل "أحرار الشرقيّة" وهم "أحمد إحسان فياض الهايس"، والمعروف باسم "أبو حاتم شقرا"(المسؤول عن اغتيال السياسية الكورديّة هفرين خلف)، و"رائد الهايس"، و"أبو جعفر شقرا" (رئيس أركان الفصيل).

كما أدرجت الخزانة الأمريكية كيانات سورية ضمن القائمة، بينها فصيل "أحرار الشرقيّة" ضمن العقوبات و"سرايا العرين" المدعومة من الحكومة السوريّة وسجن "صيدنايا" العسكري، وفرع المخابرات العامة السوريّة 251 (فرع الخطيب)، وفرع المخابرات العسكريّة 215 (فرع كفرسوسة)، وفرع المخابرات العسكريّة 216 (فرع الدوريات)، وفرع المخابرات العسكريّة 227 (فرع المنتقى)، فرع المخابرات العسكريّة 235 (فرع فلسطين)، فرع المخابرات العسكريّة 248 (فرع التحقيق العسكري)، فرع المخابرات العسكريّة 29 (فرع حلب).

وذكرت مديرة مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية، أندريا غاكي أن هؤلاء قاموا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.