الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعلن انطلاق حملته الانتخابية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الثلاثاء عن انطلاق حملته الانتخابية استعداداً للانتخابات التشريعية العراقية المقرر إجراؤها في 10 من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بعد اجتماع عُقد بأربيل بحضور جميع مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذين سيخوضون الانتخابات في 11 محافظة في عموم العراق.

وأعرب الحزب الديمقراطي عن أمله بأن يحظى بدعم الشعب في الانتخابات المبكرة في سبيل تخطي الظروف العصيبة التي تواجه إقليم كوردستان.

وظفر الحزب، الذي يعد أكبر أحزاب كوردستان، بـ26 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2018، ليكون بذلك أول حزب يحصل على هذا العدد من المقاعد بمفرده في البرلمان الاتحادي المؤلف من 329 مقعداً.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد لكوردستان 24، إن الديمقراطي الكوردستاني بدأ استعداداته للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن مرشحي الحزب الديمقراطي يواجهون "عراقيل" في بعض المناطق ولا سيما محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.

وتابع "نحاول إنهاء تلك المعوقات من خلال الحوار مع الحكومة الاتحادية والجهات الأخرى".

وسبق أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عدم انسحاب أي حزب أو كيان انتخابي من العملية الانتخابية لغاية الآن.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه عدد من القوى العراقية بما في ذلك التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي الانسحاب من الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي إن "ما نسمعه من هذا القبيل يحدث فقط في وسائل الإعلام".

وخلص للقول "ليس لدينا معلومات دقيقة عن انسحاب تلك الجهات وكذلك عن الأسباب".

يبلغ عدد مرشحي الحزب الديمقراطي 55 مرشحاً توزعوا على النحو التالي:

محافظة دهوك/ 11 مرشحاً

دائرة 1 دهوك – العمادية 4 مرشحين

د. خليل غازي دوسكي

فهمي سلمان برواري

خالد سليم أمين ريكاني

أفين سليم مزوري

دائرة زاخو – سميل / 3 مرشحين

عبد الواحد أحمد رشيد سليفاني

سكفان يوسف بشار سندي

زوزان علي صالح كوجر

دائرة عقرة - بردرش - شيخان

خسرو كوران

فيان صبري

موفق شهاب سورجي

جياي تيمور عبدال

محافظة أربيل / 11 مقعداً

الدائرة 1/ شقلاوة – سوران – جومان – ميكسور / 4 مرشحين

د. محمد صديق خوشناو

نهرو محمود قادر رواندوزي

سيبان عزيز حدو شيرواني

جوان عبد الله عمر عبد الله

الدائرة 2/ سهل أربيل – خبات - كويه

آمانج محمود أسعد هركي

سامية كريم خان يحيى شيرواني

خدر علي صالح منتك

الدائرة 3/ غرب قضاء مركز أربيل

ريبوار هادي

ليلى أكرم

الدائرة 4/ شرق قضاء مركز أربيل

د. صباح صبحي حيدر البزاز

مريوان قرني دزيي

د. نهلة قادر محمد أفندي

محافظة السليمانية/ 5 مرشحين

الدائرة 1/ شرق قضاء المركز – شاربازير - ماوت

يادكار محمود نصر الله

الدائرة 2/ غرب قضاء مركز السليمانية - قرداغ

شنو نوري عبد الله صالح

الدائرة 3/ حلبجة – سيد صادق - بنجوين

د. أشواق نجم الدين الجاف

الدائرة 4/ رانية – بشدر - دوكان

ناسكة عبد الله رسول

الدائرة 5/ كلار دربندخان – كفري – جمجمال (مع قسم خانقين ضمن محافظة السليمانية)

غزالة محمد صالح

شوان محمد رستم - احتياط

محافظة كركوك/ 2 مرشحين

الدائرة 1

شاخوان عبد الله دلوي

الدائرة 2/ مركز مدينة كركوك

نجوى حميد محمد

محافظة نينوى/ 17 مرشحاً

الدائرة 1 / مخمور / الحمدانية

طعمة عبد الله اللهيبي

آميز عمر شيخ الله

إخلاص صباح خضر الدليمي

الدائرة 2 شيخان – تلكيف – بعشيقة - فايدة

عبد السلام شعبان محمد البرزنجي

شريف سليمان بلنك

كافين سليم محمد مزوري

شيروان جمال خدر دوبرداني

الدائرة 3/ سنجار والقحطانية

محما خليل قاسم

ماجد خلف حمو

فيان دخيل سعيد

الدائرة 4/ تلعفر - زمار

إبراهيم محمد قبو ميراني

سفوان بشير يونس كركري

رشا طالب وهب - احتياط

الدائرة 5/ جنوب الموصل (البعاج – المحلبية – القيارة – حمام العليل)

خالد عزيز علي

الدائرة 6/ مركز الموصل

عدي صابر محمد حسين الراشدي

الدائرة/ 7 (أيسر الموصل) 1

علي حسين فاروق هركي

الدائرة 8/ أيسر الموصل 2

بلقيس أحمد إبراهيم

محافظة ديالى/ 2 مرشحين

الدائرة 1/ المقدادية – بلدروز - مندلي

ميرفت أحمد شكور الإركوازي

الدائرة 2/ خانقين قره تبه – جبارة

جوان محمود غفور

محافظة صلاح الدين/ 1 مرشح

الدائرة 1/ طوزخورماتو

د. هيوا طاهر عباس

محافظة بغداد/ 2 مرشحين

الدائرة 1/ الرصافة – الصدر 2

آزاد حميد شفي

الدائرة 2/ الرصافة – الأعظمية

جاسم محمد عبد الكريم

محافظة الأنبار/ 1 مرشح

جاسم إبراهيم فرحان العيساوي

محافظة كربلاء/ 1 مرشح

الدائرة/1 مركز القضاء

د. هيثم عبد الرحيم المياحي

كوتا محافظة واسط (كورد فيليون) 1 مرشح

حيدر علي محمد

كوتا محافظة نينوى – كوتا الشبك 1 مرشح