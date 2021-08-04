اقتصاد

بالصور | غضب متزايد واحتجاجات متصاعدة مع تردي الكهرباء في كركوك

يقول سكان بلدة آلتون كوبري إنهم لا يحصلوا سوى على ثماني ساعات من الكهرباء الوطنية
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يشكو سكان المدينة، الغنية بالنفط، من الفوضى والفساد وتراجع كبير في الخدمات العامة - من إرشيف كوردستان 24
يشكو سكان المدينة، الغنية بالنفط، من الفوضى والفساد وتراجع كبير في الخدمات العامة - من إرشيف كوردستان 24
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أربيل (كوردستان 24)- خرج العشرات من سكان بلدة آلتون كوبري (بردي) الواقعة إلى الشمال الغربي من كركوك للاحتجاج على تردي الكهرباء في المنطقة وتفشي الفساد في المحافظة.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بفساد الإدارة الحالية في كركوك والتي أخفت في توفير الخدمات الرئيسية لعموم سكان المحافظة.

ويشكو سكان المدينة، الغنية بالنفط، من الفوضى والفساد وتراجع كبير في الخدمات العامة ولا سيما الكهرباء والماء والأعمال البلدية.

ويقول سكان بلدة آلتون كوبري إنهم لا يحصلون سوى على ثماني ساعات من الكهرباء الوطنية فيما يعتمد الكثيرون على المولدات الخاصة.

وكانت الانقطاعات المتكررة للكهرباء المغذي الرئيسي للاحتجاجات التي ينزل خلالها السكان إلى الشوارع في العراق منذ سقوط النظام السابق قبل 18 عاماً.

وتحتاج المنظومة العراقية، ومن بينها شبكة كركوك، إلى 28 ألف ميغاواط صيفاً بينما تحتاج إلى 10 آلاف ميغاواط في موسم الشتاء.

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