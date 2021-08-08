إيران تسجّل للمرة الأولى أكثر من 500 وفاة يومية بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- تجاوزت إيران عتبة 500 وفاة يومية بسبب كورونا للمرة الأولى منذ بدء الوباء فيما سجّلت أيضا عددا قياسيا من الإصابات، وفق أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة الأحد.

وواصلت بذلك الجمهورية الإسلامية، أكثر الدول تأثرا بالجائحة في منطقة الشرق الأوسط، تسجيل نسق تصاعدي على صعيد التفشي الوبائي منذ أواخر حزيران يونيو، تعزوه السلطات الى "موجة خامسة" تعود بشكل أساسي الى المتحورة دلتا شديدة العدوى.

وأفادت وزارة الصحة عن وفاة 542 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتسجيل 36619 إصابة.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94015 من أصل أربعة ملايين و158 ألفا و729 إصابة سجلتها رسميا الجمهورية الإسلامية، منذ ظهور المرض للمرة الأولى في البلاد في شباط/فبراير 2020.

والعدد الجديد للوفيات اليومية هو الأعلى منذ 26 نيسان أبريل الماضي، حين أعلنت الوزارة وفاة 496 شخصا (الحصيلة القياسية السابقة).

الى ذلك، سجلت إيران حصيلة قياسية للإصابات اليومية أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، كان آخرها في الرابع من آب أغسطس (39357 إصابة).

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أكدوا أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

ورأى التلفزيون الرسمي الإيراني في تقرير الأحد أنه "على الرغم من تسارع إيقاع التطعيم، التقيد بالإجراءات الصحية انخفض بشكل لافت".

واعتبر أن الوضع قاتم والمستشفيات تواجه "أزمة" بسبب تزايد الإصابات.

ولا تزال حملة التلقيح الوطنية التي أطلقت في شباط فبراير تمضي بشكل أبطأ مما كان مأمولا.

ومن أصل إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليونا، تلقى نحو 12,5 مليون جرعة واحدة من لقاح مضاد لكورونا، في حين تلقى 3,7 ملايين شخص فقط الجرعتين، وفق أرقام وزارة الصحة الأربعاء.

المصدر: فرانس برس