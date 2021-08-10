صحة وبیئة

مسرور بارزاني يخصص ميزانية مالية لمكافحة الجفاف في كوردستان

"بهدف مكافحة الجفاف في إقليم كوردستان، قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ من المال لدعم جهودنا بهذا الصدد"
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کوردستان إقليم كوردستان الجفاف أربيل

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان تخصيص ميزانية مالية لمحافظة أربيل لدعم جهود مكافحة الجفاف في المحافظة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي إنه "بهدف مكافحة الجفاف في إقليم كوردستان، قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ من المال لدعم جهودنا بهذا الصدد".

وأشار إلى أنه إلى جانب الميزانية التي خصصها مجلس الوزراء، قرر رئيس الحكومة مسرور بارزاني تخصيص ميزانية أخرى لمعالجة أزمة الجفاف في الإقليم.

وأضاف أن القنصلية الإماراتية، وبالتنسيق مع محافظة أربيل، أطلقت حملة لتقليل آثار الجفاف، وذلك من خلال حفر بئر لمياه الشرب في بلدة قوشتبه الواقعة في الضواحي الجنوبية لعاصمة إقليم كوردستان.

وأضاف أن عمق بئر الماء يبلغ 670 متراً "وهو بحد ذاته مستوى خطير"، داعياً المواطنين إلى الترشيد في استهلاك المياه وعدم هدرها.

 

 

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