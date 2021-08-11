سیاسة

الكاظمي يصل كربلاء بعد مقتل مدير بلديتها خلال أداء واجبه

اعتقلت قوات الأمن القاتل الذي يسكن في منزل غير قانوني
author_image Kurdistan24 اربیل
الكاظمي يصل كربلاء صباح اليوم
الكاظمي يصل كربلاء صباح اليوم
العراق كربلاء الكاظمي مدير البلدية

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح الأربعاء إلى مدينة كربلاء بعد ساعات على مقتل مدير بلديتها عبير الخفاجي خلال أداء واجبه.

وقتل الخفاجي يوم أمس على يد رجل بمسدس وبثلاث إطلاقات بينما كان المسؤول البلدي يشرف على حملة لرفع التجاوزات في المحافظة.

واعتقلت قوات الأمن القاتل الذي يسكن في منزل غير قانوني.

وزار الكاظمي عائلة الخفاجي فور وصوله إلى كربلاء، وقدّم التعزية لها، وقال إن "القاتل سينال جزاءه العادل، بعد أن تم اعتقاله".

وبحسب بيان أصدره مكتبه، قال الكاظمي "سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام".

وأعلنت كربلاء الحداد ثلاثة أيام حزناً على مقتل الخفاجي.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

واشنطن تسلم دفعة من أدوات مكافحة كورونا لحرس الحدود في كوردستان وعموم العراق
  51 دقائق
کوردستان

وزير صحة إقليم كوردستان يتحدث عن موعد "اللقاح الإلزامي"
  1 ساعات
کوردستان

الأنواء تكشف حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة في كوردستان
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف