الكاظمي يصل كربلاء بعد مقتل مدير بلديتها خلال أداء واجبه

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح الأربعاء إلى مدينة كربلاء بعد ساعات على مقتل مدير بلديتها عبير الخفاجي خلال أداء واجبه.

وقتل الخفاجي يوم أمس على يد رجل بمسدس وبثلاث إطلاقات بينما كان المسؤول البلدي يشرف على حملة لرفع التجاوزات في المحافظة.

واعتقلت قوات الأمن القاتل الذي يسكن في منزل غير قانوني.

وزار الكاظمي عائلة الخفاجي فور وصوله إلى كربلاء، وقدّم التعزية لها، وقال إن "القاتل سينال جزاءه العادل، بعد أن تم اعتقاله".

وبحسب بيان أصدره مكتبه، قال الكاظمي "سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام".

وأعلنت كربلاء الحداد ثلاثة أيام حزناً على مقتل الخفاجي.