طالبان تستولي على تاسع عاصمة ولاية أفغانية بعد سيطرتها على مدينة فايزاباد

أربيل (كوردستان 24)- أفاد نائب أفغاني الأربعاء أن حركة طالبان استولت على مدينة فايزاباد في شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية يسيطر عليها المتمردون المتطرفون في أقل من اسبوع.

وقال النائب ذبيح الله عتيق "في وقت متأخر من الليل كانت القوات الأمنية لا تزال تقاتل طالبان منذ عدة ايام، لكنها تعرضت لضغط شديد. طالبان استولت على المدينة الآن، والجانبان تكبدا خسائر فادحة".

وباتت طالبان التي تحقق تقدّما بوتيرة متسارعة منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية، تسيطر على عواصم تسع ولايات من أصل 34 تضمّها أفغانستان، بينها سبع من عواصم الولايات التسع في الشمال.

ومن المفترض أن يُنجز انسحاب القوات الأجنبية بحلول 31 آب أغسطس، بعد 20 عاما على غزو القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان إثر هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001.

المصدر: أ ف ب