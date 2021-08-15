لاول مرة... العراق يسمح للاحداث المودعين في السجون بإكمال تعليمهم الجامعي

أربيل (كوردستان 24)- تعمل وزارة العدل العراقية مع وزارة التعليم العالي لحصول الاحداث والنزلاء والمودعين في السجون على شهادة البكالوريوس من خلال قناة قبول خاصة بهم.

وقال مدير عام دائرة اصلاح الاحداث في الوزارة كامل امين لصحيفة الصباح الرسمية العراقية إن "دائرته عقدت اجتماعا موسعا مع وزارة التعليم العالي لوضع الاليات الخاصة بضمان التعليم الامثل للاحداث المودعين في السجون قبل اطلاق سراحهم"، مضيفا ان "الكثير من النزلاء لديهم الرغبة بإكمال دراستهم الجامعية واستغلال اوقات فراغهم لتنمية قدراتهم التعليمية، بما يسهم في رفع معدلات ايجادهم لفرص العمل بعد اطلاق سراحهم".

واوضح ان "الاجتماع خرج بتوصيات مهمة، تشمل منح النزيل أو المودع، شهادة البكالوريوس من كلية معلوماتية الاعمال بحسب تعليمات وزارة التعليم العالي، بعد قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الموازي الصباحي أو المسائي،

كما أوصى الاجتماع بإمكانية استحداث قناة خاصة لقبولهم على غرار المطبقة لذوي الشهداء، اضافة الى الاتفاق على ايجاد آلية لتطبيق التدريس بالمنظومة التلفزيونية للمواد النظرية والعملية، بما لا يتعارض مع انظمة حظر الانترنت على السجناء".