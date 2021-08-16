صحيفة اسرائيلية: سقوط أفغانستان رسالة لحلفاء الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية مقالاً للكاتب، سيث فرانتزمان، يتحدث فيها عن رؤية “إسرائيل” لوقوع كابول بيد “طالبان” وأثر ذلك على القوة السياسية للولايات المتحدة،

خاصةً في الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة “إن الانهيار السريع لأفغانستان والطريقة التي صُدم بها المسؤولون السياسيون والعسكريون الأميركيون، فضلاً عن الخبراء من مختلف مراكز الأبحاث،

من سرعة الانهيار، هو رمز لتحد أكبر تواجهه الولايات المتحدة اليوم. بعد أفغانستان، سيتعين على الولايات المتحدة طمأنة الحلفاء والشركاء بأنها ستبقى في مكانٍ ما في العالم”.

وقالت صحيفة الغارديان في تحليل لمحرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك ونتور، بعنوان "حكاية جيشين: لماذا أثبتت القوات الأفغانية أنها لا تضاهي طالبان؟" ويبدأ الكاتب مقاله بالإشارة إلى أنه "لدى طالبان 80 ألف من المقاتلين مقارنة بـ300 ألف و699 جنديا بالاسم يخدمون الحكومة الأفغانية، ومع ذلك فقد تم اجتياح البلاد بأكملها فعليا في غضون أسابيع، بينما استسلم القادة العسكريون دون قتال في غضون ساعات".

ويضيف قائلا "إنها حكاية جيشين، أحدهما ضعيف التجهيز ولكن لديه دوافع إيديولوجية عالية، والآخر مجهز بشكل جيد من الناحية الشكلية، ولكنه يعتمد على دعم الناتو، وقيادته سيئة وينخرها الفساد".