العراق يعلن الخميس عطلة رسمية بمناسبة عاشوراء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي الثلاثاء تعطيل الدوام في الدوائر الحكومية كافة بمناسبة ذكرى عاشوراء.

واعتاد المسلمون الشيعة في كل عام إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين في معركة كربلاء في العام 680 ميلادية كتعبير عن الشعور بألمه.

وقالت الأمانة العامة في بيان "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق، 19 آب 2021، لمناسبة العاشر من المحرم الحرام، للعام 1443 هـ، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء لذلك يعتبره المسلمون الشيعة، على اختلاف قومياتهم وجنسياتهم، يوم عزاء وحزن.