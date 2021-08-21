"الإعمار" تحقق نسب إنجاز متقدمة بمشروع الجسر الجديد في رانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان السبت تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع إنشاء جسر جديد في منطقة رانية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تحقيق 45 بالمئة من مشروع جسر "دربندي رانية" الجديد، مشيرة إلى أن الانتهاء من المشروع سيتم في موعده المحدد.

وأضافت أن العمل قائم على قدم وساق في المشروع حتى في أيام العطل لما للجسر من أهمية إستراتيجية داخل حدود وحدة رابرين الإدارية.

ووضع الحجر الأساس للمشروع في 13 تشرين الأول أكتوبر 2020 بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني ووزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم.

ويبلغ طول الجسر 420 متراً بارتفاع 21 متراً وعرض 15 متراً.

ورصدت حكومة إقليم كوردستان 11 مليار دينار للمشروع وقالت إن الجسر سينعش الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية في منطقة رانية.