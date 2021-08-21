اقتصاد

قوباد طالباني: مهمة الحكومة تنصب في رسم السياسات وخلق إقتصادي قوي

طالباني يعرض خطة الحكومة في الاستثمار والقطاع الخاص وتوفير فرص العمل
author_image آريان ابراهيم شوكت
قوباد طالباني: مهمة الحكومة تنصب في رسم السياسات وخلق إقتصادي قوي
قوباد طالباني: مهمة الحكومة تنصب في رسم السياسات وخلق إقتصادي قوي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- خلال مشاركته بالمعرض السنوي التكنولوجي الخاص "تيك فيست" في  مدينة السليمانية قال نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني, اليوم السبت 21 آب (أغسطس) 2021: في الكابنة التاسعة لحكومة الاقليم, عملنا على تهيئة واعطاء 860 اجازة استثمارية,

والتي وفرت للاقليم  84 الف فرصة عمل, والحكومة ماضية في تحويل 100 نوع من الخدمات الى الطريقة الالكترونية, لغرض تسهيل معاملات المواطنين وتسهيل الروتين في المعاملات اليومية.

واوضح طالباني أن خطة الحكومة تكمن من خلال ايجاد, المزيد من التنسيق والتعاون بين الحكومة ومراكز التربية والتعليم والقطاع الخاص مؤكدا أن" مهمة الحكومة تنصب في رسم السياسات، وخلق إقتصادي قوي، وتوفير الرفاهية والخدمات"،

كما تحدث قوباد طالباني عن وجود نقص ونوع من الخلل في حقوق الموظفين في القطاع الخاص, في اقليم كوردستان لذا فان عمل حكومة الاقليم لايقتصر فقط على تهيئة, فرص العمل للعاطلين بل يتعدى ذلك الى اعداد برنامج, كامل للمحافظة على حقوق الموظفين في القطاع الخاص أثناء الوظيفة, وفي حالة تقاعدهم شأنهم شأن الموظفين في القطاع الحكومي.  

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