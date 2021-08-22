"سجن الحوت" يبتلع نزيلاً تونسياً والسلطات تكشف السبب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العراقية الأحد عن وفاة نزيل يحمل الجنسية التونسية كان يقبع بأحد السجون في جنوب العراق.

وتوفي السجين (م.ع.ل) البالغ من العمر 69 عاماً بعد أن نُقل إلى مستشفى الناصرية بسبب "فشل كلوي"، بحسب مصدر في الشرطة.

وكان النزيل يقبع في سجن الناصرية ويعرف أيضاً باسم "سجن الحوت".

ويبلع عدد المسجونين في سجن الحوت ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية، في وقت تشكو فيه منظمات إنسانية من إهمال مزمن في توفير الرعايا الصحية.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن السجين التونسي كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بعد إدانته بقضايا إرهابية. ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وأشارت إلى أن الجثمان سوف يسلم إلى ذويه بعد إتمام الإجراءات القانونية.

وفي الأشهر القليلة الماضية، توفي عدد من النزلاء في السجن ذاته لأسباب تقول السلطات المحلية إنها مرتبطة بحالات مرضية مزمنة.

ونفذت السلطات العراقية منذ مطلع العام الجاري عدداً من أحكام الإعدام بحق مدانين بقضايا تتعلق بالإرهاب وجرائم جنائية في سجن الحوت.