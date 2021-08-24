سیاسة

قائد في البيشمركة يروي تفاصيل الهجوم الصاروخي على قرى ناحية قوشتبة

وجود تقصير من قبل القوات العراقية وعدم التنسيق مع قوات البيشمركة بشكل جيد
author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- صرح قائد البيشمركة في محور 5  الواقع غرب كركوك في قيادة قوات بيشمركة كوردستان نوري حمة علي في لقاء مع كوردستان24 متحدثا عن القصف الصاروخي الذي استهدف عصر اليوم مجموعة من القرى المحيطة بناحية قوشتبة التابعة لقضاء بنصلاوة في أربيل قائلا

" حسب المعلومات المتوفرة لدينا فان الصواريخ تمت اطلاقها بشكل عشوائي في حدود قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك". واضاف قائد البيشمركة : القصف الصاروخي لم يسفر عن وقوع اصابات و خسائر بشرية ومادية .

وحول الاسباب الرئيسية للقصف الصاروخي قال نوري حمة علي" السبب الرئيسي يكمن في وجود تقصير من قبل القوات العراقية وعدم التنسيق مع قوات البيشمركة بشكل جيد" .

 وجدير بالذكر أن عصر اليوم تعرضت المناطق المحيطة بناحية قوشتبة في حدود محافظة أربيل الى قصف صاروخي دون وقوع خسائر بشرية ومادية .

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