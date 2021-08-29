بايدن يهنئ الحكومة العراقية بنجاح "مؤتمر بغداد" الإقليمي

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحكومة العراقية على استضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة تسع دول يوم أمس السبت، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه القمة "تساهم في خفض التوتر وتعزيز التعاون بين دول المنطقة".

وقال بايدن في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض "أهنئ حكومة العراق على استضافتها قمة إقليمية ناجحة ورائدة".

وتابع "نسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط... كما أشكر الرئيس ماكرون على مشاركته ودعمه لهذه القمة".

وأضاف بايدن "عندما اجتمعنا أنا ورئيس الوزراء (مصطفى) الكاظمي في المكتب البيضاوي الشهر الماضي، ناقشنا دور العراق المهم في المنطقة والجهود الكبيرة التي تقودها حكومة العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كوردستان، لتحسين وتعزيز العلاقات مع الجيران".

واختتم الرئيس الأمريكي بيانه قائلاً "يجب أن تكون الدبلوماسية الأداة الأولى لسياستنا الخارجية، ونحن ممتنون لوجود شركاء يشاركوننا هذه الرؤية".