سیاسة

الإعلام الفرنسي: ماكرون يجتمع مع الرئيس بارزاني لتكريم البيشمركة

"نعلم جميعاً أنه لا ينبغي التراخي لأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً"
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
کوردستان ماكرون في كوردستان أربيل الرئيس بارزاني البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقليم كوردستان في وقت مبكر من الأحد في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الإقليم.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن ماكرون سيلتقي مع الرئيس بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيسة البرلمان ريواز فائق.

ووصل ماكرون إلى عاصمة إقليم كوردستان قادماً من العاصمة العراقية بعد مشاركته في (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) بحضور تسع دول.

وقال ماكرون خلال مؤتمر بغداد إن بلاده "كانت إلى جانب العراق في قتاله ضد تنظيم داعش".

وسيتوجه الرئيس الفرنسي إلى الموصل.

وقال مراسل كوردستان 24 درمان باعدري، إن الأجهزة الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة في مداخل الموصل ومخارجها استعداداً لاستقبال ماكرون.

وسيلتقي ماكرون في المدينة شخصيات "مؤثرة" قبل أن يظهر دعمه لمسيحيي الشرق بزيارة كنيسة سيدة الساعة حيث صلّى البابا فرنسيس قبل نحو ستة أشهر على أرواح "ضحايا الحرب".

كما سيزور موقع إعادة إعمار مسجد النوري الذي دمره داعش.

وقال ماكرون في مؤتمر بغداد "نعلم جميعاً أنه لا ينبغي التراخي لأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً، وأنا أعلم أن قتال تلك المجموعات الإرهابية يشكل أولوية لحكومتكم".

وفي مؤتمره الصحفي الختامي، قال إن بلاده "ستبقي وجودا لها في العراق لمكافحة الإرهاب، طالما أراد العراق ذلك أيا كان خيار الأمريكيين".

وتابع "لدينا القدرات العملية لضمان هذا الوجود".

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