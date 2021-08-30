كوردستان ترفع حظر السفر مع الهند وتلزم العائدين بحجر صحي لأسبوعين

أربيل (كوردستان 24)- قرر إقليم كوردستان الاثنين رفع حظر سفر مواطنيه إلى الهند لكنه اشترط على العائدين أن يحجروا انفسهم أسبوعين في إطار إجراءات تخفيف القيود المتعلقة باحتواء فيروس كورونا.

وحظر إقليم كوردستان الرحلات الجوية إلى الهند في نيسان أبريل 2021 بعد قرار مماثل اتخذته الحكومة الاتحادية في أعقاب تفشٍ غير مسبوق لفيروس كورونا.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الداخلية في إقليم كوردستان إنها قررت السماح للمواطنين العراقيين بالسفر إلى الهند عبر المنافذ الحدودية للإقليم.

وأضافت في بيان تلقته كوردستان24 أن القرار اشترط شهادة (بي.سي.آر) لدخول العائدين إلى الإقليم مع حجر أنفسهم صحياً لمدة 14 يوماً في المواقع التي حددتها وزارة الصحة.

وتقرر أيضاً السماح للأجانب، الذين ترددوا على الهند بعد تاريخ 1 تموز يوليو 2021، بالدخول إلى إقليم كوردستان عبر منافذه الحدودية شريطة أن يعرضوا شهادة (بي.سي.آر) مع حجر صحي لمدة 14 يوماً في الأماكن التي خصصتها وزارة الصحة لهذا الغرض، وفق بيان اللجنة العليا.

وأشار البيان، الذي حمل توقيع وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ريبر أحمد، إلى أن القرار سينفذ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.