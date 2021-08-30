ماكرون يغرّد بالكوردية: فرنسا لن تنسى التزامها تجاه الكورد

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن بلاده لن تنسى التزامها تجاه المحاربين الكورد ضد تنظيم داعش.

وقال ماكرون على حسابه الرسمي في تويتر إنه أراد أن تكون أربيل آخر محطات زيارته إلى العراق، وأردف "لن تنسى فرنسا مطلقاً التزامها تجاه المحاربين الكورد ضد داعش".

واختتم تغريدته بالقول "عزيزي نيجيرفان (بارزاني)، شكراً على هذا الترحيب".

وكانت عاصمة إقليم كوردستان أربيل آخر محطة لماكرون في زيارته إلى العراق والتي التقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين والكورد.