سیاسة

الطائرات التركية تنفذ هجوما على مخيم مخمور

author_image سوار أحمد
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية
کوردستان مخيم مخمور الطائرات التركية قصف حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 اليوم الجمعة، ان الطائرات التركية استهدفت مخيم مخمور الذي يحتضن لاجئين كورداً من تركيا منذ عقود.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل وسنجار ومخمور، أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وأنقرة في عام 2015، في وقت كثفت فيه أنقرة هجماتها على مقاتلي العمال الكوردستاني خلال الاشهر الأخيرة.

وقال مراسل كوردستان 24 ان القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ونفذت تركيا يوم امس هجوما في سنجار وفي شيلادز، قالت انها استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني المصنف كمنظمة ارهابية لدى انقرة.

وتقول تركيا إن حزب العمال الكوردستاني حوّل مدينة سنجار ومخمور قاعدتين له. ويحتفظ الحزب بمخيم لأسره في مخمور الواقعة بين أربيل ونينوى، وتضم في محيطها مخيماً تأسس في تسعينيات القرن الماضي يحتضن آلافاً من كورد تركيا الذين عبروا الحدود في ذلك الوقت.

ويقول إقليم كوردستان إن اتخاذ مقاتلي حزب العمال الكوردستاني لأراضي الإقليم قواعد لهم "سبب رئيسي" للقصف التركي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف