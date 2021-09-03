الطائرات التركية تنفذ هجوما على مخيم مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 اليوم الجمعة، ان الطائرات التركية استهدفت مخيم مخمور الذي يحتضن لاجئين كورداً من تركيا منذ عقود.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل وسنجار ومخمور، أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وأنقرة في عام 2015، في وقت كثفت فيه أنقرة هجماتها على مقاتلي العمال الكوردستاني خلال الاشهر الأخيرة.

وقال مراسل كوردستان 24 ان القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ونفذت تركيا يوم امس هجوما في سنجار وفي شيلادز، قالت انها استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني المصنف كمنظمة ارهابية لدى انقرة.

وتقول تركيا إن حزب العمال الكوردستاني حوّل مدينة سنجار ومخمور قاعدتين له. ويحتفظ الحزب بمخيم لأسره في مخمور الواقعة بين أربيل ونينوى، وتضم في محيطها مخيماً تأسس في تسعينيات القرن الماضي يحتضن آلافاً من كورد تركيا الذين عبروا الحدود في ذلك الوقت.

ويقول إقليم كوردستان إن اتخاذ مقاتلي حزب العمال الكوردستاني لأراضي الإقليم قواعد لهم "سبب رئيسي" للقصف التركي.