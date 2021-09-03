كوردستان.. إصابات كورونا تقترب من 300 ألف والوفيات ترتفع مجدداً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة تسجيل 1406 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 298893 إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء بإقليم كوردستان في آذار مارس 2020 بحسب إحصاءات رسمية.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة فقد توفي في الفترة نفسها 22 شخصاً ما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 5441 شخصاً لغاية الآن.

وتعافى 2155 مصاباً من الوباء في الساعات الماضية وهو ما يرفع حصيلة المتشافين في عموم الإقليم إلى 257096 شخصاً، وفق ما جاء في التقرير.

هذا ولا يزال 36356 شخصاً يرقدون في المستشفيات.

كان وزير الصحة سامان البرزنجي قال مؤخراً إن نحو 700 ألف شخص تلقوا التطعيمات المضادة للوباء، مشيراً إلى تسارع وتيرة الإقبال على مراكز اللقاحات.