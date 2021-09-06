سیاسة

أوروبا تعتزم إرسال فرق مختصة لمراقبة الانتخابات في العراق

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الكاظمي خلال لقائه جوزيب بوريل
الكاظمي خلال لقائه جوزيب بوريل
کوردستان انتخابات تشرين الانتخابات العراقية انتخابات 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول أوروبي كبير الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يدعم إجراء الانتخابات التشريعية العراقية، مشيراً إلى قرب إرسال فرق لمراقبة عملية الاقتراع.

وأدلى الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ونقل بيان أصدره مكتب الكاظمي عن بوريل قوله إن الاتحاد الأوروبي حريص "على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل.

هذا وقال الكاظمي إن بلاده تولي "اهتماماً كبيراً للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي كافة في مختلف المجالات ولا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية".

 

 

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