لتوسيع آفاق التعاون التجاري: بلجيكا تستثمر في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بعد زيارة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الى بلجيكا ولقاءه بكبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية وكبار المستثمرين والتجار في هذا البلد يتواجد الان في اقليم كوردستان وفد تجاري بلجيكي رفيع المستوى لتوسيع آفاق تعاون الاستثمار الاقتصادي بين اقليم كوردستان وبلجيكا.

وللحديث عن اهداف زيارة الوفد التجاري الى اقليم كوردستان قالت رئيسة الوفد التجاري البلجيكي في تصريح لها لكوردستان 24" ان الوفد الاستثماري والتجاري الموجود حاليا في اقليم كوردستان يحاول التنسيق مع اقليم كوردستان لغرض العمل في ثلاث قطاعات حيوية مهمة وهي الزراعة واعادة تدوير النفايات"ريسايكلين" وقطاع تشغيل النساء مضيفة أننا ندرس تنفيذ المشاريع التي تسد حاجة اقليم كوردستان في قطاعات متعددة".

وفي معرض حديثها لكوردستان24 قالت ممثلة غرفة تجارة بلجيكا جيل سودنس أيضا " ان الفضل والاساس في بدء عملنا وقيامنا بهذه الزيارة المهمة الى اقليم كوردستان والاستثمار في الاقليم يعود الى قيام رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني بزيارة بلجيكا واجتماعه مع كبارالمسؤولين في الحكومة البلجيكية . اليوم نحن سعداء بزيارة اقليم كوردستان وايجاد الفرص المناسبة للقيام بالاستثمار في الاقليم".

ومن ناحية اخرى صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة اربيل دارا جليل الخياط لكوردستان24 " الوفد البلجيكي الزائر بصدد تنفيذ مجموعة من المشاريع الزراعية المهمة في الاقليم اضافة الى العمل لزيادة القدرات الانتاجية للاقليم وذلك بسبب خبرة بلجيكا في هذا المجال.

واضاف الخياط: الوفد التجاري البلجيكي يحمل في جعبته مشروعا يتضمن ثلاثة مراحل المرحلة الاولى تتضمن كيفية تطوير دور المرأة في الصناعة والعمل والثانية تتضمن تفعيل الانتاج الصناعي في الاقليم والسمو بهذا القطاع الحيوي والعمل الثالث هو تأسيس مصانع تدوير النفايات في الاقليم وبدورنا أبدينا استعدادنا للتعاون مع الوفد الزائر وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.