وفد من كوردستان يعتزم زيارة بغداد لبحث موازنة 2021 والتحضير للموازنة القادمة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد اليوم الخميس إن الحكومة الاتحادية في بغداد ستواصل صرف سلفة 200 مليار دينار شهريا لتمويل رواتب الموظفين في القطاع العام في حكومة اقليم كوردستان.

وقال وزير التخطيط دارا رشيد في مؤتمر صحفي "إن حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق للعام 2021 قد تأخر إرسالها".

وطمأن وزير التخطيط مواطني الاقليم بالقول "لا توجد مخاوف بشأن إيقاف بغداد إرسال 200 مليار شهرياً" مضيفا أن "هذه المبالغ نتلقاها كسلفة شهرية من حصة الإقليم في الموازنة العامة والتي هي أكثر بكثير من هذه المبالغ".

كما أكد الوزير أن الحكومة الاتحادية ستستمر بصرف هذه السلفة لغاية نهاية السنة المالية الحالية"، لكنه أشار إلى أن "حصة الإقليم من موازنة العام الحالي بحاجة إلى حسم من قبل ديواني الرقابة المالية لبغداد وأربيل، مؤكدا أن حكومة كوردستان أدت ما عليها من التزامات بهذا الصدد".

وعن الموازنة المالية للعام المقبل، قال دارا رشيد "نحن ماضون إلى إجراء الانتخابات وقبلها او بعدها سنزور بغداد مرة اخرى بشأن موضوع موازنة العام 2021 وكذلك التحضير لإعداد مشروع قانون 2022".

وأكد وزير التخطيط أن زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد تهدف إلى عدم تكرار المشاكل التي واجهتنا في الموازنة المالية للعام الحالي 2021.