الكاظمي: مقبلون على "انتخابات مصيرية" ولا حل لمشكلاتنا إلا بصناديق الاقتراع

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت إن البلاد مقبلة على "انتخابات مصيرية" الشهر المقبل.

وأضاف الكاظمي في كلمة ألقاها بمؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة "نحن مقبلون بعد شهر على انتخابات مصيرية.. وأدعو الجميع ولا سيما النساء بالمشاركة الفاعلة والواسعة لتغيير واقع بلدنا".

وتابع "لا حل لجميع مشكلاتنا سوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وإعطاء أصواتنا إلى من نثق بمهنيتهم ونزاهتكم وعملهم في إصلاح أمور البلد".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة في 10 من تشرين الأول أكتوبر، وتشمل أرجاء البلاد كافة بما في ذلك إقليم كوردستان.