كورونا: المختبرات العراقية مستمرة بتسجيل الاصابات و 46 حالة وفاة اليوم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم الثلاثاء 14 أيلول (سبتمبر 2021) عن تفاصيل الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس كورونا في عموم المدن العراقية خلال الاربع والعششرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة العراقية ان مختبراتها قد سجلت 4400 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 5802 مريضا للشفاء. وبلغت عدد حالات الوفاة حسب بيان الصحة العراقية 46 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية .

كما ذكر البيان أن 130135 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في عموم المدن العراقية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وفيما يلي جدول تفصيلي بالموقف الوبائي والتلقيحي وعدد الاصابات لهذا اليوم في عموم المدن العراقية.