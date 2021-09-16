نيجيرفان بارزاني يبحث المستجدات السياسية مع رئيس مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني

أربيل (كوردستان 24)- تناقش رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الخميس، العملية السياسية العراقية والانتخابات مع رئيس مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني جون ماكفول، في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم انه في ثاني يوم لزيارته الرسمية الى المملكة المتحدة، اجتمع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، مع رئيس مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني اللورد جون ماكفول.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا اخر التطورات في العراق والمنطقة، والعملية السياسية في العراق واقليم كوردستان، والانتخابات النيابية المقبلة، والعلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع بريطانيا، والحرب ضد الارهاب، ووباء كورونا، واوضاع النازحين واللاجئين في اقليم كوردستان، وتأثير التغيرات المناخية على العراق واقليم كوردستان وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الاراء بشأنها.

واعرب ماكفول عن اشادته بالعملية الديمقراطية في اقليم كوردستان ومنح الكوتا لضمان مشاركة النساء وممثلي المكونات في العملية السياسية والحياة البرلمانية والمؤسساتية الحكومية.

وأكد ان بلاده ستستمر في دعم اقليم كوردستان، معبرا عن شكره لاقليم كوردستان على مواجهة تنظيم داعش.

من جهته، عبر بارزاني عن شكر وتقدير اقليم كوردستان لاستمرار الدعم الذي يقدمه البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات والحكومة البريطانية للعراق واقليم كوردستان.

كما وجه الشكرللبرلمان البريطاني الذي عرف جرائم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى في العراق واقليم كوردستان بجرائم ابادة جماعية (جينوسايد)، مطالبا البرلمان البريطاني التعاون مع اقليم كوردستان في تمتين الديمقراطية ومؤسسات البلد.