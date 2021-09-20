كوردستان: انخفاض في أعداد الوفيات واستمرار وتيرة الاصابات بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- في بيان لها اليوم الاثنين 20 أيلول (سبتمبر 2021 ) اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المدن الكوردستانية من حيث العدد الاجمالي للاصابات والوفيات وحالات الشفاء وعدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في الاقليم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيانها ان مختبراتها قد سجلت 1285 اصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية مقابل تماثل 1175 مريضا للشفاء وحدوث 12 حالة وفاة في عموم محافظات اقليم كوردستان بينما قامت المختبرات الصحية باجراء 9426 فحصا طبيا لتحديد المرض.