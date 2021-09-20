صحة وبیئة

كوردستان: انخفاض في أعداد الوفيات واستمرار وتيرة الاصابات بفيروس كورونا

تماثل  1175 مريضا للشفاء و 12 حالة وفاة في عموم محافظات اقليم كوردستان
author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  في بيان لها اليوم الاثنين 20 أيلول (سبتمبر 2021 )  اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المدن الكوردستانية من حيث العدد الاجمالي للاصابات والوفيات وحالات الشفاء وعدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في الاقليم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيانها ان مختبراتها قد سجلت 1285 اصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية مقابل تماثل  1175 مريضا للشفاء وحدوث 12 حالة وفاة في عموم محافظات اقليم كوردستان بينما قامت المختبرات الصحية باجراء 9426 فحصا طبيا لتحديد المرض.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف