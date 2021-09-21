رئيس اقليم كوردستان يستقبل مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- بعد ظهر اليوم الثلاثاء 21 ايلول ( سبتمبر 2021 ) استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المسؤول العسكري البارز الجنرال كيس فلبس مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في العراق و الوفد العسكري والدبلوماسي المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والامنية والعسكرية في العراق و المنطقة والحرب على الارهاب ومواجهة داعش في العراق وسوريا . كما تناول اللقاء الاوضاع في سهل نينوى وسنجار والاصلاحات المنفذة في وزارة البيشمركة ومدى التنسيق الموجود بين البيشمركة و القوات العراقية وقوات التحالف الدولي كما تناول الجانبان الهجمات الاخيرة التي استهدفت قوات التحالف الدولي في اربيل.

وبدوره أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أن القضاء على داعش ضروري لامن واستقرار العراق والمنطقة. كما قدم نيجيرفان بارزاني شكره الى الولايات المتحدة الامريكية و قوات التحالف الدولي لما قدموه من مساعدات لاقليم كوردستان والعراق في معركة الحرب ضد الارهاب.

مؤكدا اصرار اقليم كوردستان على المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات في وزارة البيشمركة لغرض ترتيب وتنظيم شؤون البيشمركة أكثر مع اهمية استمرار المساعدات الامريكية وقوات التحالف الدولي والدول الصديقة في دعم قوات البيشمركة.

ومن جانبه أشار الجنرال فلبس إلى تغيير مهام القوات الأمريكية في العراق وفقاً لمخرجات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، مؤكداً على استمرار التعاون والتنسيق لضمان القضاء النهائي على داعش مع تاكيده الى النظر باهمية الى الاصلاحات القائمة والمنفذة في وزارة البيشمركة واستمرار دعمهم لقوات البيشمركة.

كما تناول الجانبان آخر التطورات في المنطقة والتحديات الموجودة، وأوضاع أفغانستان وتداعياتها. وحضر اللقاء القنصل العام للولايات المتحدة في اربيل.