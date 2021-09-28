في كوردستان.. مجلس الوزراء يفتح أبوابه أمام المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح الثلاثاء مع أكثر من 100 مواطن للاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم عن قرب.

وعُقدت الاجتماعات داخل مبنى مجلس الوزراء مع المواطنين الذين ينحدرون من مختلف الشرائح لمتابعة معاملاتهم وتلبية مطالبهم وفق القانون.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان أن عمل رئيس ديوان مجلس الوزراء يهدف لحل المشاكل والمعوقات في الدوائر الحكومية الأخرى إلى جانب معاملات المواطنين.

وبوسع المواطنين تقديم طلباتهم وشكاويهم إلى مجلس الوزراء بشكل مباشر في كل يوم ثلاثاء من الساعة 10:00 صباحاً لغاية 12:00 ظهراً.