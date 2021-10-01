العراق.. 7 فئات تشارك في التصويت الخاص يوم الجمعة المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات عن الفئات التي ستشارك في التصويت الخاص للانتخابات التشريعية المقبلة في عموم العراق.

وينطلق التصويت الخاص في الثامن من الشهر الجاري أي قبل يومين من التصويت العام. وسيشارك في التصويت الخاص أكثر من مليون ناخب.

وقالت المفوضية في بيان إن الفئات المشمولة بالتصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في يوم 2021/10/8 هي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة داخلية الإقليم ووزارة البيشمركَة والنازحون ونزلاء السجون العراقية.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت الخاص 595 مركزاً موزعة على 2584 محطة انتخابية، بما في ذلك 86 مركز اقتراع للنازحين.