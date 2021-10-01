أفغانستان.. أول عودة منظمة للنازحين وسط هدوء غير مسبوق منذ عقدين

أربيل (كوردستان 24)- تمكن آلاف الأفغان النازحين الذين يعيشون في مخيم موقت وسط كابول، من العودة هذا الأسبوع إلى ولاية قندوز (شمال) التي طردوا منها في آب أغسطس بعد تقدم طالبان.

واستحالت حديقة شهرنو في كابول منذ أشهر مخيما للاجئين في الهواء الطلق من أجل استيعاب النازحين الذين يعيشون في ظروف صحية قصوى وينامون على الأرض أو في خيم.

استأجرت منظمة Afghan Volunteer Women's Association الألمانية غير الحكومية عشرات الحافلات الخميس لإجلاء 1068 أسرة من الحديقة للعودة إلى قندوز.

وقال رفيع الله زها وهو عضو في المنظمة الإنسانية "لدينا برنامج لإعادتهم الى الديار. كذلك سنمنحهم 10 آلاف أفغاني (حوالى 100 يورو) نقدا حتى يتمكنوا من شراء الطعام".

كذلك، تخطط المؤسسة لتوزيع مواد غذائية تشمل الدقيق والزيت والأرز بهدف تشجيع هؤلاء النازحين على العودة إلى القرى.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أجبر أكثر من 634,800 أفغاني على الفرار من ديارهم هذا العام ليضافوا إلى حوالى 2,9 مليون أفغاني نزحوا في كل أنحاء البلاد حتى نهاية العام 2020.

وقال هادي (39 عاما) وهو من قندوز قبل مغادرته كابول "اضطررنا للنزوح بسبب الحرب. لقد دمر منزلنا وتعرض لأضرار بالغة. علينا الآن أن نعود. ليس لدينا خيار آخر".

وأضاف "لقد تحسن الوضع الأمني قليلا، إنه أفضل في منطقتنا".

وأشار هادي إلى أنه يخشى عدم تمكنه من جني "100 إلى 200 أفغاني" (1 إلى 2 يورو) التي كان يكسبها يوميا قبل نزوحه.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على البلاد منتصف آب أغسطس، توقف القتال، وتسود حاليا فترة هدوء غير مسبوقة منذ عقدين.