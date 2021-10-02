سیاسة

كوردستان تمدد أيام العطل في مدارسها الحكومية استعداداً للانتخابات

يأتي ذلك قبيل الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 10 الشهر، فيما سينطلق التصويت الخاص يوم الجمعة المقبل، أي قبل يومين من التصويت العام
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إحدى المدارس في إقليم كوردستان
إحدى المدارس في إقليم كوردستان
کوردستان انتخابات العراق 2021 الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان السبت زيادة أيام العطل بالنسبة لدوام مدارسها ومؤسساتها الحكومية لمدة خمسة أيام بناءً على طلب من مفوضية الانتخابات العراقية.

ويأتي ذلك قبيل الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 10 من هذا الشهر، فيما سينطلق التصويت الخاص يوم الجمعة المقبل، أي قبل يومين من التصويت العام.

وتستخدم المدارس الحكومية في عموم العراق، ولا سيما إقليم كوردستان، كمراكز اقتراع للانتخابات والاستفتاءات منذ عقود من الزمن.

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده بأربيل "بناءً على طلب مفوضية الانتخابات تقرر تعطيل الدوام في المدارس والمؤسسات التربوية الحكومية اعتباراً من السادس ولغاية 11 من الشهر الجاري على أن يتم استئناف الدوام في الـ12 من الشهر نفسه".

وأضاف أن إقليم كوردستان كان قد قرر قبل ذلك تعطيل الدوام الرسمي في المدارس لمدة ثلاثة أيام، إلا أن مفوضية الانتخابات طلبت زيادة عدد أيام العطل لإجراء العملية الانتخابية بانسيابية.

وأشار سعيد الذي كان يتحدث في حفل افتتاح مدرسة ثانوية بأربيل، إلى أن وزارة التربية ستصدر في وقت لاحق من اليوم قراراً بهذا الصدد.

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