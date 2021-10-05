أحدث إحصائية.. 4.8 مليون ضحية بفيروس كورونا و235 مليون إصابة

أربيل (كوردستان 24)- تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,805,049 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول ديسمبر 2019.

وتأكدت إصابة 235,307,680 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

سُجلت الإثنين 6424 وفاة إضافية و431,818 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة (2052 ) وروسيا (895) ومن ثم اوكرانيا (317).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (703,285) والإصابات (43,852,265)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 598,152 وفاة (21,478,546 إصابة)، ثم الهند مع 449,260 وفاة (33,853,048 إصابة) والمكسيك مع 279,106 وفيات (3,684,242 إصابة) وروسيا مع 211,696 وفاة (7,637,427 إصابة).

بين الدول الأكثر تضررا، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 605 وفيات لكل 100 ألف نسمة، تليها البوسنة (327) ومقدونيا الشمالية (323) والمجر (313) ومونتينيغرو (309) ثم بلغاريا (303).

وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 10,00 ت غ الثلاثاء 1,494,233 وفاة (45,092,618 إصابة) فيما سجلت أوروبا 1,320,705 وفيات من بين 68,468,513 إصابة. وسجّلت آسيا 844,654 وفاة (54,280,859 إصابة).

وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 731,248 وفاة (45,486,339 إصابة). وسجّلت إفريقيا 211,565 وفاة (8,326,104 إصابات ومنطقة الشرق الأوسط 200,405 وفيات (13,463,189 إصابة). وأحصت أوقيانيا 2239 وفاة (190,062 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

المصدر: فرانس برس